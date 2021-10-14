Зеленський відвідає не лише Хортицю, а й зону ООС: в ОП повідомили подробиці візиту

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"Розпочалася дводенна робоча поїздка Президента України до Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед іншого Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України на о. Хортиця", - написав Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

Також, за його словами, Володимир Зеленський відвідає деякі об'єкти в зоні проведення ООС і Маріуполь. Там, зокрема, вручить нагороди та присвоїть звання військовослужбовцям, ознайомиться із роботою морської охорони ДПС.

У п'ятницю Президент України проінспектує об'єкти програм "Велике будівництво" та "Нове село" у Донецькій та Луганській областях, додав Никифоров.

Речник також нагадав, що глава держави доручив виплатити у повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць. Президент підписав відповідний указ.

Додамо

В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.