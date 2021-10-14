Зеленский посетит не только Хортицу, но и зону ООС: в ОП сообщили подробности визита
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область. Однако, по информации пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, Зеленський посетит не только Хортицу, но и некоторые объекты в зоне проведения ООС, передает УНН.
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"Началась двухдневная рабочая поездка Президента Украины в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Среди прочего Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины на о. Хортица", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.
Также, по его словам, Владимир Зеленский посетит некоторые объекты в зоне проведения ООС и Мариуполь. Там, в частности, вручит награды и присвоит звание военнослужащим, ознакомится с работой морской охраны ГПС.
В пятницу Президент Украины проинспектирует объекты программ "Большая стройка" и "Новое село" в Донецкой и Луганской областях, добавил Никифоров.
Спикер также напомнил, что глава государства поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц. Президент подписал соответствующий указ.
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.