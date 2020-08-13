Зеленський відвідав лікарню в Борисполі

"Лікарню в Борисполі я відвідав чи не першою. Повертаюся, щоб на власні очі переконатися, що гарні обіцянки з її реконструкції та осучаснення перетворилися на такий самий гарний медзаклад. І ось вона, Бориспільська багатопрофільна лікарня – як з американського кіно: яскрава, зручна, а головне – має все необхідне для збереження здоров'я українців. За місяць-півтора тут буде додатково встановлене сучасне устаткування. А до кінця року з’явиться й пологове відділення. Ця лікарня обслуговуватиме понад 100 тисяч українців", - написав Президент.

На його думку, просто говорити, що всюди мають бути хороші лікарні, – мало.

"Треба справді знати, що відбувається на місцях, та інколи підштовхувати місцеву владу робити великі проекти, які в іншому разі могли й відкласти. Якщо потрібна ініціатива Президента – завжди буде така ініціатива. Обіцяли нормальну сучасну лікарню – є така лікарня", - додав Глава держави.

Як повідомляв УНН, напередодні Зеленський зустрівся із випускниками, які отримали найвищі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні і привітав їх з Днем молоді.