Зеленский посетил больницу в Борисполе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94338 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103900 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129701 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109027 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129242 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101713 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102448 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104265 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102001 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Зеленский посетил больницу в Борисполе

Зеленский посетил больницу в Борисполе

Киев  •  УНН

 • 17220 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области и ознакомился с результатами ремонтных работ, которые продолжались с прошлого года по поручению Главы государства. О своем визите Президент написал в Telegram-канале, передает УНН.

"Больницу в Борисполе я посетил едва ли не первой. Возвращаюсь, чтобы воочию убедиться, что хорошие обещания по ее реконструкции и осовремениванию превратились в такое же хорошее медучреждение. И вот она, Бориспольская многопрофильная больница - как из американского кино: яркая, удобная, а главное - имеет все необходимое для сохранения здоровья украинцев. Через месяц-полтора здесь будет дополнительно установлено современное оборудование. А к концу года появится и родильное отделение. Эта больница будет обслуживать более 100 тысяч украинцев", - написал Президент.

По его мнению, просто говорить, что везде должны быть хорошие больницы, - мало.

"Надо действительно знать, что происходит на местах, и иногда подталкивать местные власти делать большие проекты, которые в противном случае могли и отложить. Если нужна инициатива Президента - всегда будет такая инициатива. Обещали нормальную современную больницу - есть такая больница", - добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский встретился с выпускниками, которые получили высокие результаты на внешнем независимом оценивании и поздравил их с Днем молодежи.

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