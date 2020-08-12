Зеленський зустрівся із абітурієнтами, які набрали найбільше балів на ЗНО

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19 березня, 18:42 • 39788 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85763 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92630 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113611 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120207 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117422 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152740 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України особисто зустрівся із випускниками, які отримали найвищі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні і привітав їх з Днем молоді. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

"Найкращі з найкращих! Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись. Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього. З Міжнародним днем молоді вас", - написав Зеленський.

Нагадаємо, на основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось 379493 особи, з них на "відмінно" її склали 447 учасників.

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