Зеленський зустрівся із абітурієнтами, які набрали найбільше балів на ЗНО

"Найкращі з найкращих! Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись. Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього. З Міжнародним днем молоді вас", - написав Зеленський.

Нагадаємо, на основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось 379493 особи, з них на "відмінно" її склали 447 учасників.