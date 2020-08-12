Зеленский встретился с абитуриентами, которые набрали больше всего баллов на ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины лично встретился с выпускниками, которые получили высокие результаты на внешнем независимом оценивании и поздравил их с Днем молодежи. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
"Лучшие из лучших! Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные. И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным - учись. Сделаем все, чтобы вы стали надежной опорой Украины будущего. С Международным днем молодежи вас", - написал Зеленский.
Напомним, на основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось 379 493 человека , из них на "отлично" его сдали 447 участников.