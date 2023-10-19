Зеленський відвідав Київщину: побував на будівництві містечка для людей, які втратили домівки через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав Київську область, де оглянув будівництво житла, що зводиться в селі Тарасівка для людей, які втратили свої домівки через війну. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Офісу Президента.
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«Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення, що зводиться в селі Тарасівка за кошти благодійників», - ідеться в повідомленні.
Зеленський відвідав «Містечко Хансена», яке будує компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with Love.
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«(Засновник Wasatch Group – ред.) Делл Лой Хансен детально розповів Володимиру Зеленському про реалізацію проєкту та про подальші плани розбудови Тарасівки. Він запевнив, що містечко площею 9 га намагаються будувати швидко, але якісно. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль та подарункові пакунки з наборами посуду. Помешкання типові, мають від 2 до 5 кімнат і можуть вмістити великі родини з 5-6 осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що на території містечка також буде збудована школа на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотека, публічні простори, кухня тощо.
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Як поінформували Президента заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба та голова Київської ОВА Руслан Кравченко, житло в містечку надаватиметься тимчасово на безплатній основі внутрішньо переміщеним українцям, які втратили свої помешкання внаслідок повномасштабного російського вторгнення, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни, постраждалим від війни тощо.
«Проєкт реалізовуватиметься в чотири черги. На першому етапі до 80 квартир у містечку заселиться 350 осіб. Загалом проєкт передбачає надання осель для 450 родин», - сказано в повідомленні.