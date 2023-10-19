Зеленский посетил Киевскую область: побывал на строительстве городка для людей, потерявших дома из-за войны

Детали

«Во время рабочей поездки в Киевскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства жилья для людей, пострадавших от российского вторжения, которое возводится в селе Тарасовка за средства благотворителей», - говорится в сообщении.

Зеленский посетил «Городок Хансена», который строит компания Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine with Love.

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«(Основатель Wasatch Group – ред.) Делл Лой Хансен подробно рассказал Владимиру Зеленскому о реализации проекта и о дальнейших планах развития Тарасовки. Он заверил, что городок площадью 9 га пытаются строить быстро, но качественно. В готовых квартирах есть все необходимое для комфортного проживания: мебель, современная техника, текстиль и подарочные пакеты с наборами посуды. Помещения типовые, имеют от 2 до 5 комнат и могут вместить большие семьи из 5-6 человек. Также здесь планируют обустроить квартиры для детских домов семейного типа», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на территории городка также будет построена школа на 600 учеников, детский сад на 70 малышей, библиотека, публичные пространства, кухня и тому подобное.

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Как проинформировали Президента заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, жилье в городке будет предоставляться временно на бесплатной основе внутренне перемещенным украинцам, которые потеряли свои дома в результате полномасштабного российского вторжения, членам семей погибших защитников, инвалидам войны, пострадавшим от войны и тому подобное.

«Проект будет реализовываться в четыре очереди. На первом этапе в 80 квартир в городке заселится 350 человек. В целом проект предусматривает предоставление жилья для 450 семей», - сказано в сообщении.