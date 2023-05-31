Зеленський відвідав госпіталь з пораненими захисниками на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі на Одещині поранених захисників України та вручив державні нагороди військовим і медикам. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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Так, у межах робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на Бахмутському напрямку.
Зазначається, що Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони зокрема розповіли, де зазнали поранень і як відбувається їх лікування та реабілітація.
"Я бажаю вам якнайшвидшого одужання. Дякую від усіх українців за вашу службу. Ви – справжні герої", – сказав Зеленський.
Президент також вручив військовослужбовцям, які проходять лікування у госпіталі, ордени "За мужність" III ступеня.
Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з медичним персоналом закладу та вручив державні нагороди й військовим медикам.
"Це нагороди від держави за ваше служіння. За те, що ставите на ноги важкопоранених героїчних людей. І ви – такі самі наші герої. Хочу подякувати вам від щирого серця за те, що у вас золоті руки. Дякую за витримку й вашу видатну професію", – підкреслив Президент.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув на Одещину, де представив нового голову ОВА Олега Кіпера, а також провів нараду із силовиками.