Зеленский посетил госпиталь с ранеными защитниками в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале в Одесской области раненых защитников Украины и вручил государственные награды военным и медикам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
Детали
Так, в рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале военнослужащих Вооруженных Сил Украины, раненых во время боев с российскими оккупантами, в частности на Бахмутском направлении.
Отмечается, что Глава государства пообщался с защитниками. Они в частности рассказали, где получили ранения и как происходит их лечение и реабилитация.
"Я желаю вам скорейшего выздоровления. Спасибо от всех украинцев за вашу службу. Вы – настоящие герои", – сказал Зеленский.
Президент также вручил военнослужащим, которые проходят лечение в госпитале, ордена "За мужество" III степени.
Кроме того, Владимир Зеленский встретился с медицинским персоналом учреждения и вручил государственные награды и военным медикам.
"Это награды от государства за ваше служение. За то, что ставите на ноги тяжелораненых героических людей. И вы – такие же наши герои. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что у вас золотые руки. Спасибо за выдержку и вашу выдающуюся профессию", – подчеркнул Президент.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где представил нового главу ОГА Олега Кипера, а также провел совещание с силовиками.