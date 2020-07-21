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Зеленський відреагував на захоплення автобусу з заручниками у Луцьку

Зеленський відреагував на захоплення автобусу з заручниками у Луцьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський тримає на особистому контролі ситуацію із захопленням заручників у Луцьку. Про це йдеться у повідомленні у особистому Telegram-каналі Президента, передає УНН.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - написав Глава держави.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

За даними правоохоронців, в автобусі, який сьогодні вранці захопив невідомий з вибухівкою та зброєю у центрі Луцька, перебуває близько 20 заручників.

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