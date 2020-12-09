Зеленський відреагував на річницю "нормандської зустрічі": обмежився одним реченням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський до річниці "нормандської зустрічі" у Парижі зазначив, що шлях до миру нелегкий, але він знає, що "вони зможуть". Такий пост він опублікував на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо", - написав Зеленський та опублікував фотографію, яку зробили під час минулорічного саміту у Парижі.
Нагадаємо, 9 грудня 2020 року минає рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандському форматі" — перша з 2016 року. За її підсумками, учасники перемовин досягли низку домовленостей, які мали сприяти розв’язанню збройного конфлікту на Донбасі.
Також нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран зробив заяву до річниці "нормандського" саміту у Парижі: згадав про перемир'я і НАТО.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020