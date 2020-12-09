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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12675 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Зеленский отреагировал на годовщину "нормандской встречи": ограничился одним предложением

Зеленский отреагировал на годовщину "нормандской встречи": ограничился одним предложением

Киев  •  УНН

 • 13919 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине "нормандской встречи" в Париже отметил, что путь к миру нелегкий, но он знает, что "они смогут". Такой пост он опубликовал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал Зеленский и опубликовал фотографию, которую сделали во время прошлогоднего саммита в Париже.

Напомним, 9 декабря 2020 года исполняется год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряд договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Также напомним, министр обороны Андрей Таран сделал заявление к годовщине "нормандского" саммита в Париже: вспомнил о перемирии и НАТО.

Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Украинские Национальные Новости

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