Зеленський відреагував на підтверджений коронавірус у президента Польщі

"Дуже шкода, що Анджей Дуда особисто стикнувся з COVID-19. Бажаю швидкого одужання!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.

Bardzo mi przykro, że #COVID19 dotknął osobiście @AndrzejDuda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia! pic.twitter.com/KhjZ96kLg9