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Зеленський відреагував на підтверджений коронавірус у президента Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу позитивного тесту на коронавірус у президента Польщі Анджея Дуди, а також побажав йому швидкого одужання. Про це він написав у Twitter, інформує УНН. 

"Дуже шкода, що Анджей Дуда особисто стикнувся з COVID-19. Бажаю швидкого одужання!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, у президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.

Bardzo mi przykro, że #COVID19 dotknął osobiście @AndrzejDuda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia! pic.twitter.com/KhjZ96kLg9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 24, 2020

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