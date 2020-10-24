Зеленський відреагував на підтверджений коронавірус у президента Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу позитивного тесту на коронавірус у президента Польщі Анджея Дуди, а також побажав йому швидкого одужання. Про це він написав у Twitter, інформує УНН.
"Дуже шкода, що Анджей Дуда особисто стикнувся з COVID-19. Бажаю швидкого одужання!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, у президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус.
Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.
Bardzo mi przykro, że #COVID19 dotknął osobiście @AndrzejDuda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia! pic.twitter.com/KhjZ96kLg9— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 24, 2020