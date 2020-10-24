Зеленский отреагировал на подтвержденный коронавирус у президента Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу положительного теста на коронавирус у президента Польши Анджея Дуды, а также пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Очень жаль, что Анджей Дуда лично столкнулся с COVID-19. Желаю скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, у президента Польши Дуды подтвердили коронавирус.
Напомним, недавно Дуда находился с официальным визитом в Украине.
Bardzo mi przykro, że # COVID19 dotknął osobiście @AndrzejDuda . Życzę szybkiego powrotu do zdrowia! pic.twitter.com/KhjZ96kLg9- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 24, 2020