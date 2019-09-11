Зеленський уточнив указ Порошенка щодо одного з нацпарків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу п'ятого президента Петра Порошенка про зміну меж території національного природного парку "Олешківські піски". Про це йдеться в указі №677/2019 від 10 вересня, передає УНН.
"Внести зміни до абзацу другого статті 1 та абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 11 квітня 2019 року № 136 "Про зміну меж території національного природного парку "Олешківські піски", виключивши слово "(запас)", - йдеться у тексті документа.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Додамо, згідно з указом від 11 квітня, до території НПП "Олешківські піски" було погоджено в установленому порядку включення 3650,7 гектара земель державної власності (запас) на території Олешківського району Херсонської області.
Нагадаємо, Зеленський створив новий нацпарк на місці ліквідованого при Януковичі.