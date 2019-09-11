Зеленський створив новий нацпарк на місці ліквідованого при Януковичі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку "Кремінські ліси", скасувавши указ третього президента Віктора Ющенка про створення НПП "Сіверсько-Донецький", який у 2010 році за часів перебування при владі Віктора Януковича визнав незаконним Вищий адміністративний суд, передає УНН.
"Постановляю створити на території Кремінського району Луганської області національний природний парк "Кремінські ліси", - йдеться у тексті президентського указу №678/2019 від 10 вересня.
До території НПП "Кремінські ліси" погоджено в установленому порядку включення 7269 гектарів земель державної власності, а саме: 3121 гектара земель, що перебувають у постійному користуванні ДП "Кремінське лісомисливське господарство", що вилучаються у землекористувача та надаються НПП в постійне користування, і 4148 гектарів земель, що перебувають у постійному користуванні ДП "Кремінське лісомисливське господарство" і включаються до території НПП без вилучення у землекористувача.
При цьому своїм указом Зеленський підтримав пропозицію Кабміну щодо утворення та забезпечення належного функціонування адміністрації НПП "Кремінські ліси" у сфері управління Держлісагентства.
"Скасувати указ Президента України від 11 грудня 2009 року № 1040 "Про створення національного природного парку "Сіверсько-Донецький", - також вказано в указі Президента.
Додамо, про те, що на Луганщині створять нацпарк "Кремінські ліси", у квітні повідомляв тодішній міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
Семерак, зокрема, зазначав, що цей парк, створений у 2009 році як НПП "Сіверсько-Донецький", був "ліквідований режимом Януковича". Вищий адміністративний суд визнав незаконним указ про створення такого парку.