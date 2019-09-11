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Зеленский создал новый нацпарк на месте ликвидированного при Януковиче

Зеленский создал новый нацпарк на месте ликвидированного при Януковиче

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Кременские леса", отменив указ третьего президента Виктора Ющенко о создании НПП "Северско-Донецкий", который в 2010 году во время пребывания у власти Виктора Януковича признал незаконным Высший административный суд, передает УНН.

"Постановляю создать на территории Кременского района Луганской области национальный природный парк "Кременские леса", - говорится в тексте президентского указа №678/2019 от 10 сентября.

К территории НПП "Кременские леса" согласовано в установленном порядке включение 7269 гектаров земель государственной собственности, а именно: 3121 гектара земель, находящихся в постоянном пользовании ГП "Кременское лесоохотничье хозяйство", изымаемых у землепользователя и предоставляемых НПП в постоянное пользование, и 4148 гектаров земель, находящихся в постоянном пользовании ГП "Кременское лесоохотничье хозяйство" и включающихся в территорию НПП без изъятия у землепользователя.

При этом своим указом Зеленский поддержал предложение Кабмина о создании и обеспечении надлежащего функционирования администрации НПП "Кременские леса" в сфере управления Гослесагентства.

"Отменить указ Президента Украины от 11 декабря 2009 года № 1040 "О создании национального природного парка "Северско-Донецкий", - также указано в указе Президента.

Добавим, о том, что в Луганской области создадут нацпарк "Кременские леса", в апреле сообщал тогдашний министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Семерак, в частности, отмечал, что этот парк, созданный в 2009 году как НПП "Северско-Донецкий", был "ликвидирован режимом Януковича". Высший административный суд признал незаконным указ о создании такого парка.

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