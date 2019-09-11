Зеленский уточнил указ Порошенко относительно одного из нацпарков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко об изменении границ территории национального природного парка "Олешковские пески". Об этом говорится в указе №677/2019 от 10 сентября, передает УНН.
"Внести изменения в абзац второй статьи 1 и абзац третий статьи 2 Указа Президента Украины от 11 апреля 2019 года № 136 "Об изменении границ территории национального природного парка "Олешковские пески", исключив слово "(запас)", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Добавим, согласно указу от 11 апреля, в территорию НПП "Олешковские пески" было согласовано в установленном порядке включение 3650,7 гектара земель государственной собственности (запас) на территории Алешковского района Херсонской области.
Напомним, Зеленский создал новый нацпарк на месте ликвидированного при Януковиче.