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Зеленський: Україна очікує жорсткіших обмежень у новому санкційному пакеті проти росії

Зеленський: Україна очікує жорсткіших обмежень у новому санкційному пакеті проти росії

Київ • УНН

 • 102639 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У новому пакеті санкцій проти росії Україна очікує жорсткіших обмежень для банківської системи та торгівлі енергоресурсами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Президентом Литви Гітанасом Науседою, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми очікуємо на наступний пакет санкцій. Ми очікуємо більш жорстких речей. Ми декілька разів говорили про те, що, якщо ви відключаєте від системи SWIFT, будь ласка, відключайте абсолютно всю банківську систему рф. Ми вважаємо і бажаємо, щоб невдовзі ці можливості розглядалися", – наголосив Зеленський.

Деталі

Він також додав, що Київ говорив з партнерами про те, що незастосування санкційної політики до газопостачання і торгівлі російськими енергоресурсами, призведе до підвищення цін.

"росія буде викручувати руки, як би там, хто не хотів, або які б не були домовленості. Ми з вами бачимо зростання цих цін", - продовжив Президент.

За його словами, міжнародна аналітична група Макфол-Єрмак також окремо розробляє список людей в оточенні президента рф та їхніх бізнесів, нерухомості й рахунків у різних державах світу.

"Ми це передаємо ЄС, нашим партнерам, всім країнам по лінії МЗС. Ми постійно над цим працюємо. Там пропонується багато різних санкцій, а також аналіз тих санкцій, які діють або не діють. Також там є деталі того, як росія, через кого конкретно, хоче обходити або обходить ті чи інші санкції", - зазначив Зеленський.

Доповнення

21 липня посли Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.
Новий, сьомий пакет включає в себе бойкот найбільшого російського кредитора "Сбербанк", ембарго на золото та санкції проти ще 50 фізичних і юридичних осіб.

Окрім того, країни G7 мають намір запровадити стелю цін на російську нафту до 5 грудня

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