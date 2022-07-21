Юридичні особи, нафта та ембарго на золото: що увійшло до 7 пакету санкцій ЄС проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні 27 послів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст документа.
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Новий, сьомий пакет санкцій включають бойкот найбільшого російського кредитора "Сбербанк", ембарго на золото та санкції проти ще 50 фізичних і юридичних осіб.
Представники ЄС раніше повідомили Reuters, що Sber тепер підлягатиме повному заморожуванню активів і повній забороні на транзакції, за винятком операцій з торгівлі продуктами харчування та добривами, а також відключив банки від SWIFT.
ЄС також приєднується до ембарго на імпорт золота, яке було прийнято в червні 2022 року США та країнами G7.
Серед 50 юридичних і фізичних осіб, на яких потрапили санкції, є голова та акціонер великої гірничо-цинкової та міднодобувної компанії «Уральська гірничо-металургійна компанія» Андрій Козіцин, визнаний «задіяним у секторах економіки, що забезпечують значне джерело доходу для російського уряду».
Мер Москви Сергій Собянін перебуває під санкціями ЄС разом із першим віцепрем'єр-міністр Андрієм Бєлоусовим та іншими посадовими особами, зокрема керівниками окупованих українських територій, зокрема мерами Маріуполя та Херсона.
Тако до санкційного списку внесені: артисти Володимир Машков і Сергій Безруков, син глави "Ростеха" Сергія Чемезова, депутат госдуми Адам Делімханов та інші.
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