Зеленський у поданні назвав основну причину звільнення Луценка

У документі зазначено, що відповідно до Закону України "Про прокуратуру" особа, що претендує на адміністративну посаду в прокуратурі, має відповідати загальним вимогам, що висуваються до особи, яка обіймає посаду прокурора. Такими вимогами є наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи в галузі права, володіння державною мовою. Водночас Закон містить і додаткові кваліфікаційні вимоги для прокурорів, що претендують на посади в прокуратурах вищого рівня - регіональних прокуратурах та Генеральній прокуратурі України.

Зокрема, Закон України "Про прокуратуру" встановлює обов'язкові вимоги, яким повинен відповідати і Генеральний прокурор – стаття 27 Закону передбачає, що прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'яти років.

"Таким чином, Генеральним прокурором може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим статтями 27 та 40 Закону України "Про прокуратуру", зокрема в частині дотримання вимог щодо наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у галузі права.

Луценко Юрій Віталійович не відповідає встановленим Законом України "Про прокуратуру" вимогам до Генерального прокурора України, а тому не може перебувати на цій посаді, а його призначення на посаду відбулось із порушенням Конституції України та Закону України "Про прокуратуру". У зв'язку з цим відповідно до статей 8, 102, 1311 Конституції України вношу подання про звільнення Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України", - відзначено у проекті постанови Зеленського.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували подання на звільнення Луценка.