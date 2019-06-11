Зеленский в представлении назвал основную причину увольнения Луценко

В документе указано, что в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" лицо, претендующее на административную должность в прокуратуре, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к лицу, которое занимает должность прокурора. Такими требованиями являются наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком. В то же время Закон содержит и дополнительные квалификационные требования для прокуроров, претендующих на должности в прокуратурах высшего уровня - региональных прокуратурах и Генеральной прокуратуре Украины.

В частности, Закон Украины "О прокуратуре" устанавливает обязательные требования, которым должен отвечать и Генеральный прокурор - статья 27 Закона предусматривает, что прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

"Таким образом, Генеральным прокурором может быть лицо, которое отвечает требованиям, установленным статьями 27 и 40 Закона Украины "О прокуратуре", в частности в части соблюдения требований о наличии высшего юридического образования и стажа работы в отрасли права.

Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным Законом Украины "О прокуратуре" требованиям к Генеральному прокурору Украины, а потому не может находиться на этом посту, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и Закона Украины "О прокуратуре". В связи с этим в соответствии со статьями 8, 102, 1311 Конституции Украины вношу представление об увольнении Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины", - отмечено в проекте постановления Зеленского.

Напомним, в Раде зарегистрировали представление на увольнение Луценко.