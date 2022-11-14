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Зеленський у Херсоні: рф показала, що може вбивати, а українські воїни - що вбити Україну неможливо

Зеленський у Херсоні: рф показала, що може вбивати, а українські воїни - що вбити Україну неможливо

Київ • УНН

 • 271054 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у звільненому Херсоні, заявив, що росія показала всьому світові, що вона може вбивати, але українські військові показали, що вбити Україну неможливо. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський зауважив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

Цитата

«Це те, що наробила російська федерація в нашій державі, показала всьому світові, що вона може вбивати. Але всі ми, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, розвідка показали, що вбити Україну неможливо», – наголосив Президент.

Деталі

Окрім того, Зеленський подякував українським військовим, які брали участь у звільненні Херсонщини, і зазначив, що для нього честь бути сьогодні разом із ними в українському Херсоні.

«Від цього дуже тепло на серці, на душі. Хочу подякувати вам за те, що ви такі є і що повертаєте Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні Сили, нашу державу, наш прапор», – сказав Президент.

Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Президент України узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на центральній площі міста, під час якого лунав Державний гімн.

Зеленський поспілкувався з жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення України.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території багато роботи у вибухотехніків, вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон.

У його присутності у деокупованому Херсоні офіційно підняли український прапор.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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