Зеленський у Херсоні: рф показала, що може вбивати, а українські воїни - що вбити Україну неможливо

Зеленський зауважив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

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«Це те, що наробила російська федерація в нашій державі, показала всьому світові, що вона може вбивати. Але всі ми, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, розвідка показали, що вбити Україну неможливо», – наголосив Президент.

Деталі

Окрім того, Зеленський подякував українським військовим, які брали участь у звільненні Херсонщини, і зазначив, що для нього честь бути сьогодні разом із ними в українському Херсоні.

«Від цього дуже тепло на серці, на душі. Хочу подякувати вам за те, що ви такі є і що повертаєте Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні Сили, нашу державу, наш прапор», – сказав Президент.

Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Президент України узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на центральній площі міста, під час якого лунав Державний гімн.

Зеленський поспілкувався з жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення України.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території багато роботи у вибухотехніків, вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон.

У його присутності у деокупованому Херсоні офіційно підняли український прапор.