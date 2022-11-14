Зеленский в Херсоне: рф показала, что может убивать, а украинские воины - что убить Украину невозможно

Зеленский заметил, что российские войска оставили в Херсонской области большое количество разрушенных домов и других сооружений, повреждены коммуникации, расстреляны автомобили.

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«Это то, что наделала российская федерация в нашем государстве, показала всему миру, что она может убивать. Но все мы, наши Вооруженные Силы, наша Нацгвардия, разведка показали, что убить Украину невозможно», – подчеркнул Президент.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских военных, которые принимали участие в освобождении Херсонской области, и отметил, что для него честь быть сегодня вместе с ними в украинском Херсоне.

«От этого очень тепло на сердце, на душе. Хочу поблагодарить вас за то, что вы такие есть и что возвращаете Украину в Херсонскую область. Возвращаем наши Вооруженные Силы, наше государство, наш флаг», – сказал Президент.

Во время рабочей поездки в деоккупированный Херсон Президент Украины принял участие в церемонии поднятия Государственного флага на центральной площади города, во время которой раздавался Государственный гимн.

Зеленский пообщался с жителями Херсона, которые в течение месяцев демонстрировали стойкость и верили в возвращение Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные меры. Повсюду на освобожденной территории много работы у взрывотехников, изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины.

14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон.

В его присутствии в деоккупированном Херсоне официально подняли украинский флаг.