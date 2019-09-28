Зеленський цінує внесок Меркель в розвиток України - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Український посол у Німеччині Андрій Мельник запевнив, що президент України Володимир Зеленський цінує внесок канцлера Німеччини Ангели Меркель для України. Про це дипломат розповів для видання Der Spiegel, передає УНН.
"Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера Ангели Меркель", - зазначив Мельник.
Раніше Білий дім опублікував стенограму липневого телефонної розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського. В ході бесіди американський лідер критикував Німеччину та інші країни Європи за надання недостатнього сприяння Україні. У свою чергу, український президент погодився з ним і звинуватив ФРН і Франції в недотриманні режиму санкцій у відношенні РФ.
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Як пише Der Spiegel, незважаючи на невдоволення Зеленським, в Берліні вважають, що відповідальність за скандал лежить на Вашингтоні. Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що стенограма розмови показує, як Трамп використовує свою владу "для просування особистих інтересів, передвиборних інтересів, а також проти Німеччини і Європи".
"Європейці надали Україні кошти в двозначному мільярдному розмірі і прийняли списку санкцій програму проти Росії, чого не було навіть під час холодної війни", - вказав Реттген.
Нагадаємо, Клімкін коментуючи відеоролік Трампа про Україну, сказав, що внутрішня політика США меганегативно впливає на імідж нашої держави.