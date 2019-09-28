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Зеленский ценит вклад Меркель в развитие Украины - посол

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель для Украины. Об этом дипломат рассказал для издания Der Spiegel, передает УНН.

Зеленский ценит вклад Меркель в развитие Украины - посол

“Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Ангелы Меркель”, — отметил Мельник.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского. В ходе беседы американский лидер критиковал Германию и другие страны Европы за предоставление недостаточного содействия Украине. В свою очередь, украинский президент согласился с ним и обвинил ФРГ и Франции в несоблюдении режима санкций в отношении РФ.

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Как пишет Der Spiegel, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть “для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы”.

“Европейцы предоставили Украине средства в двухзначном миллиардном размере и приняли список санкций программы против России, чего не было даже во время холодной войны”, — отметил Реттген.

Напомним, Климкин комментируя видеоролик Трампа об Украине, сказал, что внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж нашего государства.

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