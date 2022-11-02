Зеленський сподівається, що Іспанія визнає Голодомор актом геноциду українського народу

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Глава держави подякував уряду Іспанії за всебічну підтримку України в умовах збройної агресії росії, що триває.

Володимир Зеленський високо оцінив гуманітарну підтримку з боку Іспанії, зокрема передачу сьогодні 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги. Він також висловив подяку за теплий прийом і допомогу українським громадянам, які були вимушені шукати прихисток в Іспанії через війну.

Окремо Президент подякував за рішення Іспанії щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони.

«Для нас сьогодні це справді питання номер один – забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури», – сказав він.

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Співрозмовники обговорили актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Глава держави зазначив, що наша країна розраховує на конкретні кроки на шляху до ЄС під час головування Іспанії в Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року.

Окрему увагу було приділено питанням відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетних обстрілів з боку росії. Володимир Зеленський подякував за надані Іспанією генератори й відзначив потребу в додатковій допомозі з боку партнерів для повернення безперебійного електропостачання. Він також висловив сподівання на те, що Іспанія активно долучиться до відбудови України.

Зеленський привернув увагу голови МЗС Іспанії до міжнародних ініціатив нашої країни щодо притягнення рф до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Він висловив сподівання, що Іспанія підтримає створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням росії, а також спеціального міжнародного трибуналу за злочин російської агресії.

Відбувся обмін думками щодо наслідків російської агресії для продовольчої безпеки. Була відзначена важливість продовження дії зернової ініціативи, яка є чільним елементом глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави поінформував, що цього року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Він висловив сподівання, що Іспанія приєднається до країн, які визнали Голодомор актом геноциду українського народу.