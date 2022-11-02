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Зеленский надеется, что Испания признает Голодомор актом геноцида украинского народа

Зеленский надеется, что Испания признает Голодомор актом геноцида украинского народа

Киев • УНН

 • 211609 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в нашу страну министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Как сообщили в ОП речь шла об агрессии рф, "зерновой инициативе" и евроинтеграции, кроме того Глава государства выразил надежду, что Испания присоединится к странам, признавшим Голодомор актом геноцида украинского народа, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил правительство Испании за всестороннюю поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии россии.

Владимир Зеленский высоко оценил гуманитарную поддержку со стороны Испании, в том числе передачу сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи. Он также выразил благодарность за теплый прием и помощь украинским гражданам, вынужденным искать убежища в Испании из-за войны.

Отдельно Президент поблагодарил за решение Испании о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

«Для нас сегодня это действительно вопрос номер один – обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры», – сказал он.

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Добавим

Собеседники обсудили актуальные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава государства отметил, что наша страна рассчитывает на конкретные шаги по пути в ЕС во время председательства Испании в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.

Отдельное внимание было уделено вопросам восстановления энергетической инфраструктуры Украины после последней волны ракетных обстрелов со стороны россии. Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы и отметил необходимость в дополнительной помощи со стороны партнеров для возвращения бесперебойного электроснабжения. Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Зеленский привлек внимание главы МИД Испании к международным инициативам нашей страны по привлечению россии к ответственности за совершенные в Украине преступления. Он выразил надежду, что Испания поддержит создание механизма компенсации ущерба, нанесенного вторжением россии, а также специального международного трибунала за преступление российской агрессии.

Состоялся обмен мнениями о последствиях российской агрессии для продовольственной безопасности. Была отмечена важность продолжения действия зерновой инициативы, являющейся главным элементом глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства проинформировал, что в этом году Украина будет чествовать 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов. Он выразил надежду, что Испания присоединится к странам, признавшим Голодомор актом геноцида украинского народа.

Украинские Национальные Новости

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