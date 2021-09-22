Зеленський скоротить перебування в Нью-Йорку через замах на Шефіра - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скоротить своє перебування в Нью-Йорку через замах на свого помічника Сергія Шефіра. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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“Президент скоротить своє перебування в Нью-Йорку, і ми повернемось в Україну раніше, ніж це планувалось”, — заявив міністр.
На уточнююче запитання про те, які зустрічі довелось скасувати, якщо такі були, дипломат відповів: “довелось, але скасували і скасували, життя буває”.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області скоєно замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили — 22 вересня, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники під Києвом була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій.
Поліція Київської області проводить спецоперацію з розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.
Відкрито кримінальне провадження.