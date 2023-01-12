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Зеленський скликав Ставку: обговорили бої у Бахмуті й Соледарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram і додав, що окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі, передає УНН.

Зеленський скликав Ставку: обговорили бої у Бахмуті й Соледарі

Цитата

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно", - написав Зеленський.

Президент також додав, що йшлося також про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.

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Раніше

Окупанти наперебій намагаються переконати росіян у своїх "успіхах" у Соледарі. Українська ж сторона зазначає, що запеклі бої тривають, але бійці ЗСУ стримують ворога.

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