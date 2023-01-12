Зеленский созвал Ставку: обсудили бои в Бахмуте и Соледаре

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"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал Зеленский.

Президент также добавил, что речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

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Оккупанты наперебой пытаются убедить россиян в своих "успехах" в Соледаре. Украинская же сторона отмечает, что упорные бои продолжаются, но бойцы ВСУ сдерживают врага.