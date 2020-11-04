Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОПУ

Згідно з документом, у Положенні про Офіс Президента України слова “перший заступник, заступники керівника Офісу Президента України” замінені на “заступники керівника Офісу Президента України”.

Окрім того, посада помічника Президента замінена на першого помічника Президента. Згідно з Указом, в ОПУ створять Службу державного протоколу та церемоніалу, Службу моніторингу та управління ризиками та Директорат з питань регіональної політики.

Ці рішення Президента набирають чинності 4 листопада.

Як повідомляв УНН, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента України.