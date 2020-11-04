Зеленский упразднил должность первого заместителя председателя ОПГ

Согласно документу, в Положении об Офисе Президента Украины слова “первый заместитель, заместители руководителя Офиса Президента Украины” заменены на “заместители руководителя Офиса Президента Украины”.

Кроме того, должность помощника Президента заменена на первого помощника Президента. Согласно Указу, в ОПУ создадут Службу протокола и церемониала, Службу мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Эти решения Президента вступают в силу 4 ноября.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины.