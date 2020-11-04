Зеленский упразднил должность первого заместителя председателя ОПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский упразднил должность первого заместителя председателя Офиса Президента и внес изменения в структуру ОПУ. Об этом говорится в Указе Главы государства № 484/2020, передает УНН.
Согласно документу, в Положении об Офисе Президента Украины слова “первый заместитель, заместители руководителя Офиса Президента Украины” заменены на “заместители руководителя Офиса Президента Украины”.
Кроме того, должность помощника Президента заменена на первого помощника Президента. Согласно Указу, в ОПУ создадут Службу протокола и церемониала, Службу мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.
Эти решения Президента вступают в силу 4 ноября.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины.