Зеленський розповів, як повернути довіру народу до представницької демократії

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український Парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками. Водночас впевнений, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетів.