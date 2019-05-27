Зеленский рассказал, как вернуть доверие народа к представительской демократии

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно только начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками. В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса ", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов .