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Зеленський розповів про зміни до Держбюджету

Зеленський розповів про зміни до Держбюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Початковий драфт Державного бюджету України був суттєво перероблений. Серед іншого, він передбачає створення Стабілізаційного фонду. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Окрему увагу хочу приділити змінам до державного бюджету України. Раніше у публічний простір потрапив перший драфт змін, запропонований Міністерством фінансів, і був абсолютно справедливо розкритикований суспільством. Наразі завдяки спільній роботі Уряду, Офісу Президента та парламенту він був суттєво перероблений. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів наглядових рад та керівництва держпідприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України. Буде збільшено зарплати лікарям, які протидіють коронавірусу", - сказав Зеленський.

З його слів, сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров’я українців, а отже їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій.

"Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати. Максимально, наскільки можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт, культури. Далеко не все вдалось вберегти, але це – тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть повернуті", - зауважив він.

Зі слів Президента, окремо пропонується створити "зрозумілий і прозорий Стабілізаційний фонд. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на підтримку лікарів та вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин нажаль втратили роботу, та допомогу українському бізнесу".

Зеленський також відзначив рішення партії "Слуга народу" повністю відмовитись від буджетного фінансування та направити всі ці кошти на потреби українських медиків, а також закликав інші політичні сили вчинити так само.

"Загалом ми всі повинні зрозуміти: повністю обійтись без скорочень бюджету нам не вдасться, і сьогодні так вчиняє більшість країн світу", - додав він.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок, 30 березня.

Українські Національні Новини

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