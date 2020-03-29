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Зеленский рассказал об изменениях в Госбюджет

Зеленский рассказал об изменениях в Госбюджет

Киев  •  УНН

 • 15250 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Начальный драфт Государственного бюджета Украины был существенно переработан. Среди прочего, он предусматривает создание Стабилизационного фонда. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Особое внимание хочу уделить изменениям в государственный бюджет Украины. Ранее в публичное пространство попал первый драфт изменений, предложенный Министерством финансов, и был совершенно справедливо раскритикован обществом. Сейчас благодаря совместной работе Правительства, Офиса Президента и парламента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. будут увеличены зарплаты врач м, которые противодействуют коронавируса ", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а следовательно их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт, культуры. Далеко не все удалось уберечь, но это - временная экономия. Только в время карантина. После его окончания расходы каждой области будут возвращены", - отметил он.

По словам Президента, отдельно предлагается создать "понятный и прозрачный Стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности, на поддержку врачей и учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и помощь украинскому бизнесу".

Зеленский также отметил решение партии "Слуга народа" полностью отказаться от буджетного финансирования и направить все эти средства на нужды украинских медиков, а также призвал другие политические силы поступить так же.

"В целом мы все должны понять: полностью обойтись без сокращений бюджета нам не удастся, и сегодня так поступает большинство стран мира", - добавил он.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

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