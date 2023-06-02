Зеленський розповів президенту Естонії про нагальні потреби української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Естонії Алара Каріса про конкретні нагальні потреби української армії для нарощування оборонно-наступальних спроможностей. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом Естонії, передає УНН з посиланням на ОП.
Під час перемовин Президент України розповів естонському колезі про ситуацію на полі бою, можливості України, зокрема збройні.
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«Точно можемо разом підготувати більше наших потужних кроків на фронті. Поінформував про конкретні нагальні потреби нашої армії для нарощування оборонно-наступальних спроможностей України. І що більше поразок ми завдамо російським окупантам зараз, то надійнішим буде захист для наших народів – захист від будь-яких намагань Росії захопити територію сусідів», – наголосив він.
Деталі
Повідомляється, що співрозмовники також зосередили увагу на питанні посилення санкцій проти росії.
Також було детально обговорено міжнародні заходи, заплановані цьогоріч, і рішення, які готуються, зокрема саміт НАТО у Вільнюсі, до якого необхідно підійти з підготовленим пакетом рішень.
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«Обговорили наші відносини із Євросоюзом та рішення щодо нашої інтеграції в ЄС, які час ухвалити. Україна навіть в умовах такої війни продовжує реформування державних інституцій. Ми цілком очевидно й конкретно посилюємо європейську єдність, додаємо міцності Європі як глобальному суб’єкту, додаємо захищеності європейським цінностям. Все це точно вказує на те, що Україна заслуговує на відповідні позитивні політичні рішення від ЄС щодо нашого майбутнього членства», – зазначив Зеленський.
Зеленський висловив подяку Естонії за повну підтримку позиції про те, що європейське та євроатлантичне об’єднання буде повноцінним лише тоді, коли Україна стане повноправною учасницею ЄС і НАТО.
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«Поінформував пана Президента щодо наших зусиль із реалізації формули миру, з підготовки відповідного саміту миру. Дякую за готовність іти разом із нами шляхом реалізації формули», – розповів Президент.