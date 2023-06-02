Зеленский рассказал президенту Эстонии о насущных потребностях украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Эстонии Алара Кариса о конкретных насущных потребностях украинской армии для наращивания оборонно-наступательных возможностей. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, передает УНН со ссылкой на ОП.
Во время переговоров Президент Украины рассказал эстонскому коллеге о ситуации на поле боя, возможностях Украины, в частности вооруженных.
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«Точно можем вместе подготовить больше наших мощных шагов на фронте. Проинформировал о конкретных насущных потребностях нашей армии для наращивания оборонно-наступательных возможностей Украины. И чем больше поражений мы нанесем российским оккупантам сейчас, тем надежнее будет защита для наших народов – защита от любых попыток россии захватить территорию соседей», – подчеркнул он.
Детали
Сообщается, что собеседники также сосредоточили внимание на вопросе усиления санкций против россии.
Также были подробно обсуждены международные мероприятия, запланированные в этом году, и готовящиеся решения, в частности саммит НАТО в Вильнюсе, к которому необходимо подойти с подготовленным пакетом решений.
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«Обсудили наши отношения с Евросоюзом и решения по нашей интеграции в ЕС, которые пора принять. Украина даже в условиях такой войны продолжает реформирование государственных институтов. Мы вполне очевидно и конкретно усиливаем европейское единство, добавляем прочности Европе как глобальному субъекту, добавляем защищенности европейским ценностям. Все это точно указывает на то, что Украина заслуживает соответствующие положительные политические решения от ЕС относительно нашего будущего членства», – отметил Зеленский.
Зеленский выразил благодарность Эстонии за полную поддержку позиции о том, что европейское и евроатлантическое объединение будет полноценным только тогда, когда Украина станет полноправной участницей ЕС и НАТО.
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«Проинформировал господина Президента о наших усилиях по реализации формулы мира, по подготовке соответствующего саммита мира. Спасибо за готовность идти вместе с нами по пути реализации формулы», – рассказал Президент.