Зеленський розповів, коли може відбутися його найближчий контакт із Путіним

Так, відповідаючи на питання журналіста про те, якими будуть його наступні кроки у контакті з російською стороною, Президент сказав:

"Я не люблю, як це було з поверненням наших хлопців, я не люблю бути людиною, яка щось обіцяє і потім вибачається, що щось не відбулося. Ми дійсно будемо готуватися до норманського формату, ми дійсно готувалися".

Крім того, за його словами, розробляється "карта виконання Мінських домовленостей з чіткими термінами".

"Є Мінські домовленості, є нормандський формат, але, крім цього, ми повинні з вами розуміти, щоб потім не було тлумачення просто слів, ми розробляємо карту виконання Мінських домовленостей з чіткими термінами. Для мене це – найголовніше.

Я обіцяти нічого не хочу, мій найближчий крок – це зустріч в нормандському форматі. Я впевнений, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових та дійсно складних елементів Мінських домовленостей. Я думаю, це буде найближчий контакт з президентом Російської Федерації – з приводу термінів найближчий", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.

Нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про підготовку до саміту "нормандської четвірки" через пару тижнів.