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Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель на саміті "Великої сімки" (G7) у французькому місті Біарріц, передає УНН з посиланням на DW.

Меркель зазначила, що вона та президент Франції Еммануель Макрон хочу провести зустріч лідерів "норманської четвірки" якомога швидше — після підготовчої зустрічі радників, а за потреби — міністрів закордонних справ.

"Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбулася в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі", — додала вона.

Меркель наголосила, що нова зустріч лідерів Франції, ФРН, Росії та України може посприяти "певним успіхам у Мінському процесі". Вона вважає, що з новим президентом Володимиром Зеленським це можливо.

"За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу", — резюмувала канцлер.

Нагадаємо, Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США.

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