Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель на саміті "Великої сімки" (G7) у французькому місті Біарріц, передає УНН з посиланням на DW.
Меркель зазначила, що вона та президент Франції Еммануель Макрон хочу провести зустріч лідерів "норманської четвірки" якомога швидше — після підготовчої зустрічі радників, а за потреби — міністрів закордонних справ.
"Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбулася в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі", — додала вона.
Меркель наголосила, що нова зустріч лідерів Франції, ФРН, Росії та України може посприяти "певним успіхам у Мінському процесі". Вона вважає, що з новим президентом Володимиром Зеленським це можливо.
"За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу", — резюмувала канцлер.
Нагадаємо, Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США.