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Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Київ • УНН

 • 15912 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На сьогодні Франція не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок США. Про це заявив в п'ятницю офіційний представник французького дипломатичного відомства, відповідаючи на питання ЗМІ, передає УНН з посиланням на сайт МЗС Франції.

"Питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному", - відповіли у МЗС на питання про те, чи виступає Франція за участь США в переговорах з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню Мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером", - уточнили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат.

Українські Національні Новини

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