Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На сьогодні Франція не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок США. Про це заявив в п'ятницю офіційний представник французького дипломатичного відомства, відповідаючи на питання ЗМІ, передає УНН з посиланням на сайт МЗС Франції.
"Питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному", - відповіли у МЗС на питання про те, чи виступає Франція за участь США в переговорах з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню Мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером", - уточнили в міністерстві.
Як повідомляв УНН, раніше Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат.