Зеленский рассказал, когда может произойти его ближайший контакт с Путиным

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111395 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122204 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113749 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119753 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125103 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150396 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194761 просмотра

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Зеленский рассказал, когда может произойти его ближайший контакт с Путиным

Зеленский рассказал, когда может произойти его ближайший контакт с Путиным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Ближайший контакт Президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, состоится во время нормандской встречи. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, какими будут его следующие шаги в контакте с российской стороной, Президент сказал:

"Я не люблю, как это было с возвращением наших ребят, я не люблю быть человеком, который что-то обещает и потом извиняется, что что-то не произошло. Мы действительно будем готовиться к норманнскому формату, мы действительно готовились".

Кроме того, по его словам, разрабатывается "карта выполнения Минских договоренностей с четкими сроками".

"Есть Минские договоренности, есть нормандский формат, но, кроме этого, мы должны с вами понимать, чтобы потом не было толкования просто слов, мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Для меня это - самое главное.

Я обещать ничего не хочу, мой ближайший шаг - это встреча в нормандском формате. Я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов Минских договоренностей. Я думаю, это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации - по поводу сроков ближайший", - отметил Зеленский.

Напомним, Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель.

Украинские Национальные Новости

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