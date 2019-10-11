Зеленський розповів, для яких галузей хотів би впровадити пільговий податок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав ті галузі, для яких хотів би ввести пільговий податок, проте не впевнений, чи погодиться з ним уряд. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Пільгові податки треба робити для тих галузей, які дійсно цього хочуть і дуже швидко розвиваються у світі – ІТ. Є пріоритетні якісь галузі. Для мене пріоритетні. Де б я це робив, але уряд може зі мною сперечатися. Мені здається, всі інноваційні технології, освіта, медицина. Мені здається, немає жодного кроку назустріч еко-технологіям…допомагати фермерам, тому ми довго обговорюємо земельний законопроект. Треба підтримувати українців, які хочуть працювати в Україні, які готові повертатися", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що до кінця 2019 року кредитні ставки знизяться на 1,5-2%.