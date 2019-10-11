Зеленский рассказал, для каких отраслей хотел бы внедрить льготный налог

"Льготные налоги надо делать для тех отраслей, которые действительно этого хотят и очень быстро развиваются в мире - ИТ. Есть приоритетные какие отрасли. Для меня приоритетны. Где бы я это делал, но правительство может со мной спорить. Мне кажется, все инновационные технологии, образование, медицина. Мне кажется, нет ни одного шага навстречу экотехнологиям ... помогать фермерам, поэтому мы долго обсуждаем земельный законопроект. Надо поддерживать украинцев, которые хотят работать в Украине, которые готовы возвращаться", - пояснил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца 2019 года кредитные ставки снизятся на 1,5-2%.