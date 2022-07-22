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Зеленський: росія робила все, щоб знищити експортний потенціал України, ми їй цього не дозволили

Зеленський: росія робила все, щоб знищити експортний потенціал України, ми їй цього не дозволили

Київ • УНН

 • 153937 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Україна їй цього не дозволила. Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили його у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

"Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля", - сказав він.

Зеленський додав, що текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами.

"Вони цілком відповідають інтересам України", - наголосив президент.

"Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають. І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою", - зазначив він.

Глава держави сказав, що "для всіх зрозуміло, що з боку росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей".

Нагадаємо

Представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

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