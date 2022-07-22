Зеленский: россия делала все, чтобы уничтожить экспортный потенциал Украины, мы ей этого не позволили

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"Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты и восстановить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю , а уничтожить сам потенциал нашего экспорта – портовую инфраструктуру, нашу железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не позволили. И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них нужную защиту", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили его в стопроцентном контроле подходов к нашим портам.

"Долгое время все детали подписанной сегодня в Стамбуле инициативы обсуждались с нашими ключевыми международными партнерами и Организацией Объединенных Наций. Многие лидеры были привлечены к тому, чтобы удалось восстановить наш морской экспорт. И я благодарен Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции за их усилия", - сказал он.

Зеленский добавил, что текст подписанного сегодня документа опубликован и каждый может ознакомиться с его пунктами.

"Они полностью отвечают интересам Украины", - подчеркнул президент.

"Первое. Около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а он уже собирается – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов. Второе. Наконец есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И третье. Это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством", - отметил он.

Глава государства сказал, что "для всех понятно, что со стороны россии могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей".

Напомним

Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.