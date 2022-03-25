Зеленський провів переговори з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Про це Глава держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Поговорив з Реджепом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає”, - написав Президент.
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Раніше сьогодні турецький лідер зробив декілька гучних заяв про Україну. Так, зокрема, президент Туреччини заявив, що Україна та росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.
За словами Ердогана, згадані пункти – це вступ України до НАТО, прийняття російської мови як офіційної, роззброєння та питання колективної безпеки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пізніше прокоментував ці заяви, відзначивши, що “немає жодного консенсусу з росією” щодо згаданих Ердоганом пунктів. Зокрема, з його слів, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.