Зеленский провел переговоры с Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.
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“Поговорил с Реджепом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает”, - написал Президент.
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Ранее сегодня турецкий лидер сделал несколько громких заявлений об Украине. Так, в частности, президент Турции заявил, что Украина и россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.
По словам Эрдогана, упомянутые пункты - это вступление Украины в НАТО, принятие русского языка как официального, разоружение и вопросы коллективной безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее прокомментировал эти заявления, отметив, что “нет никакого консенсуса с россией" относительно упомянутых Эрдоганом пунктов. В частности, по его словам, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский.